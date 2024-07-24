Николь Кидман раскрыла детали о съёмках фильма Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами"

Актриса Николь Кидман призналась, что режиссёр Стэнли Кубрик сильно экономил на съёмках своего последнего фильма "С широко закрытыми глазами". Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Знаменитость утончила, что из-за экономии ей не выделили отдельный трейлер. Поэтому она жила вместе с бывшим мужем Томом Крузом.
"У нас был дом в 10 минутах езды, но мы жили в том трейлере. Мы с Томом делили его на двоих, потому что Стэнли говорил: "Вы не получите каждый по трейлеру. Мы не можем себе этого позволить", — призналась актриса.
При этом, по словам Николь Кидман, Стэнли Кубрик вдохновлялся её личной жизнью с Томом Крузом для создания фильма. Она также добавила, что режиссёр всегда приветствовал импровизацию на съёмках.
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