Николь Кидман раскрыла детали о съёмках фильма Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами"

Николь Кидман: Стэнли Кубрик сильно экономил на съёмках своего последнего фильма

Актриса Николь Кидман призналась, что режиссёр Стэнли Кубрик сильно экономил на съёмках своего последнего фильма "С широко закрытыми глазами". Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Знаменитость утончила, что из-за экономии ей не выделили отдельный трейлер. Поэтому она жила вместе с бывшим мужем Томом Крузом.

"У нас был дом в 10 минутах езды, но мы жили в том трейлере. Мы с Томом делили его на двоих, потому что Стэнли говорил: "Вы не получите каждый по трейлеру. Мы не можем себе этого позволить", — призналась актриса.

При этом, по словам Николь Кидман, Стэнли Кубрик вдохновлялся её личной жизнью с Томом Крузом для создания фильма. Она также добавила, что режиссёр всегда приветствовал импровизацию на съёмках.

По сюжету картины "С широко закрытыми глазами" Билл и Элис Харфорд являются идеальной парой. По крайней мере, так кажется со стороны. Однако на самом деле в отношениях супругов есть разлад. Билл и Элис решают открыться друг другу.