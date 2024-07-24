Стал известен портрет зрителя комедии "Водитель-олигарх"

Компания Wanta Group провела исследование аудитории комедии "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
Данные собраны за период с 18 по 21 июля и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и Wanta Group. Компания выяснила, что фильм Алексея Пиманова в основном смотрят женщины (65% от общего числа зрителей). При этом им от 18 до 24 лет (30%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей от 12 до 17 лет (29%).
По сюжету комедии Тимур Бабурин является прожигателем жизни. Неожиданно он становится наследником огромного состояния. Тогда бизнес-партнёр его отца-олигарха предлагает герою спор, от которого Тимур не может отказаться.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.