Стал известен портрет зрителя комедии "Водитель-олигарх"

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Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет

0:57
Кино

Компания Wanta Group провела исследование аудитории комедии "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

Данные собраны за период с 18 по 21 июля и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и Wanta Group. Компания выяснила, что фильм Алексея Пиманова в основном смотрят женщины (65% от общего числа зрителей). При этом им от 18 до 24 лет (30%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей от 12 до 17 лет (29%).

По сюжету комедии Тимур Бабурин является прожигателем жизни. Неожиданно он становится наследником огромного состояния. Тогда бизнес-партнёр его отца-олигарха предлагает герою спор, от которого Тимур не может отказаться.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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