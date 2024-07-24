Стал известен портрет зрителя комедии "Водитель-олигарх"

Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Wanta Group провела исследование аудитории комедии "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

Данные собраны за период с 18 по 21 июля и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и Wanta Group. Компания выяснила, что фильм Алексея Пиманова в основном смотрят женщины (65% от общего числа зрителей). При этом им от 18 до 24 лет (30%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей от 12 до 17 лет (29%).

По сюжету комедии Тимур Бабурин является прожигателем жизни. Неожиданно он становится наследником огромного состояния. Тогда бизнес-партнёр его отца-олигарха предлагает герою спор, от которого Тимур не может отказаться.