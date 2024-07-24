Телеканал НТВ приступил к съёмкам продолжения сериала про пса Мухтара

Телеканал НТВ приступил к съёмкам комедийного детектива "Мухтар. Он вернулся". Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Индустрия".
Сериал является продолжением популярной ленты, которая выходила с 2004 по 2019 год. Главные роли в картине исполняют Александр Носик (1-2 сезоны "Возвращения Мухтара") и Дмитрий Кривошеев ("Игра на выживание"). Собаку играет пёс по кличке Фрам.
В центре сюжета сиквела находится оперативник Глеб Котов и его четвероногий друг, внук Мухтара. Коллег чуть не увольняют из-за серьёзной ошибки. Однако им дают второй шанс.
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