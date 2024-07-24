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Телеканал НТВ приступил к съёмкам продолжения сериала про пса Мухтара

Стартовали съёмки сериала "Мухтар. Он вернулся"

0:44
Кино

Телеканал НТВ приступил к съёмкам комедийного детектива "Мухтар. Он вернулся". Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Индустрия".

Стартовали съёмки сериала "Мухтар. Он вернулся"
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Сериал является продолжением популярной ленты, которая выходила с 2004 по 2019 год. Главные роли в картине исполняют Александр Носик (1-2 сезоны "Возвращения Мухтара") и Дмитрий Кривошеев ("Игра на выживание"). Собаку играет пёс по кличке Фрам.

В центре сюжета сиквела находится оперативник Глеб Котов и его четвероногий друг, внук Мухтара. Коллег чуть не увольняют из-за серьёзной ошибки. Однако им дают второй шанс.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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