Телеканал НТВ приступил к съёмкам продолжения сериала про пса Мухтара

Стартовали съёмки сериала "Мухтар. Он вернулся"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал НТВ приступил к съёмкам комедийного детектива "Мухтар. Он вернулся". Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Индустрия".

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Сериал является продолжением популярной ленты, которая выходила с 2004 по 2019 год. Главные роли в картине исполняют Александр Носик (1-2 сезоны "Возвращения Мухтара") и Дмитрий Кривошеев ("Игра на выживание"). Собаку играет пёс по кличке Фрам.

В центре сюжета сиквела находится оперативник Глеб Котов и его четвероногий друг, внук Мухтара. Коллег чуть не увольняют из-за серьёзной ошибки. Однако им дают второй шанс.