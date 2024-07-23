Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун исполнит роль злодейки в боевике "Никто 2"

Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле боевика "Никто"

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

К актёрскому составу сиквела боевика "Никто" с Бобом Оденкёрком в главной роли присоединилась Шэрон Стоун. Звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Казино" исполнит роль главной злодейки. Оденкёрк вернётся к своей роли бывшего наёмного убийцы Хатча Манселла.

Фото: flickr.com by Siebbi, CC BY 2.0

Детали сюжета "Никто 2" пока не разглашаются. В конце прошлого месяца стало известно, что режиссёром продолжения вместо Ильи Найшуллера станет индонезийский постановщик Тимо Тьяджанто, известный по фильмам "Ночь идёт за нами" и "Пуля в голове". Сценарий продолжения написал Дерек Колстад, автор первого фильма и создатель "Джона Уика".

Первая часть "Никто" вышла в марте 2021 года и собрала 57 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 16 миллионов долларов. Фильм получил высокие оценки как от критиков, так и от зрителей — на Rotten Tomatoes 83% "свежести" от критиков и 94% от зрителей.

Сюжет фильма рассказывает о семьянине, который вынужден вступить на опасный путь после того, как грабители вломились в его дом, что приводит его к противостоянию с криминальным авторитетом.

Мировая премьера "Никто 2" запланирована на 15 августа 2025 года. Съёмки боевика начнутся в августе этого года.