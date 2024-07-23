Впервые вместе: Хью Джекман предлагает встречу Росомахи и Халка в будущих фильмах Marvel

Во время интервью в рамках продвижения фильма "Дэдпул 3" Хью Джекман рассказал, с кем бы он хотел видеть Росомаху на одном экране. По мнению актёра, интересным выбором был бы Халк.
Джекман отметил, что именно с Халком его персонаж должен встретиться на больших экранах. Актёр пошутил:
"Я не представляю, как это может произойти, но мне бы хотелось увидеть Росомаху с Халком. Я ужасаюсь, представляя, что почувствую как актёр, когда он меня ударит. Я, наверное, просто облечу его вокруг."
Возможно, после введения Росомахи в киновселенную Marvel такая встреча действительно может состояться, так как теперь персонажей не разделяют права разных кинокомпаний.
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