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Как провокационный наряд Холли Берри в фильме "Женщина-кошка" вызвал бурю негативных эмоций у публики

Создатели "Женщины-кошки" объяснили выбор откровенного костюма

1:14
Кино

В 2004 году вышел фильм "Женщина-кошка" с Холли Берри в главной роли. Образ её героини запомнился многим зрителям, и до сих пор вызывает обсуждения среди создателей фильма из-за его провокационного внешнего вида.

Создатели "Женщины-кошки" объяснили выбор откровенного костюма
Фото: youtube.com by Ютуб-канал DC, PDM

В недавнем интервью авторы фильма объяснили выбор такого образа. Продюсер Дениза Ди Нови рассказала, что команда хотела отойти от традиционного супергеройского стиля и представить героиню в более откровенном и рок-н-ролльном образе.

"Это вызвало первые негативные отзывы. Ранний кадр сильно отличался от привычного для зрителей стиля. В классическом костюме женщины-кошки все части тела обычно прикрыты. Мы подумали, что будет интересно сделать его более рок-н-ролльным и откровенным", — пояснила она.

Холли Берри признала, что тоже ощущала негативную реакцию публики, но считала, что такой наряд лучше передаёт сущность её героини и её самой. Именно поэтому для неё этот образ был важен.

Несмотря на негативные отзывы, Берри отметила, что осталась довольна фильмом и процессом работы над ним.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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