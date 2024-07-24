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Люди, которые имели всё: Михалков заявил, что сбежавшие депутаты хотят свергнуть власть в России

Никита Михалков рассказал, что экс-депутаты Госдумы готовят переворот в России

0:51
Кино

Народный артист РСФСР Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон ТВ" заявил, что ряд бывших депутатов Государственной думы планируют государственный переворот.

Никита Михалков рассказал, что экс-депутаты Госдумы готовят переворот в России
Фото: YouTube канал Русский Мир by Скриншот видео YouTube канала Русский Мир, PDM

Режиссёр рассказал, что около 60 депутатов уехавших из России приняли участие в заседании сколоченного в Польше "парламента новой Российской Федерации". Итоговые документы этого сборища русофобов гласят, что свержение власти в России возможно только силовым путём.

Участники откровенно призывают западные страны активнее способствовать росту антиправительственных настроений в стране. В связи с этим Михалков предположил, что речь может идти о терроре.

"И это предлагают люди, которые всё имели от этой власти, находясь у её кормушки", — резюмировал Михалков.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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