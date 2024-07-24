Народный артист РСФСР Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон ТВ" заявил, что ряд бывших депутатов Государственной думы планируют государственный переворот.
Режиссёр рассказал, что около 60 депутатов уехавших из России приняли участие в заседании сколоченного в Польше "парламента новой Российской Федерации". Итоговые документы этого сборища русофобов гласят, что свержение власти в России возможно только силовым путём.
Участники откровенно призывают западные страны активнее способствовать росту антиправительственных настроений в стране. В связи с этим Михалков предположил, что речь может идти о терроре.
"И это предлагают люди, которые всё имели от этой власти, находясь у её кормушки", — резюмировал Михалков.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.