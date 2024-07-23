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Фильм "Дэдпул 3" вызывал восторг у зрителей: отличная химия актёров и неожиданные камео

Фильм "Дэдпул 3" вызвал восторг у первых зрителей

1:57
Кино

Сегодня в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма "Дэдпул 3". Появились первые отзывы зрителей. Это не полные рецензии, а краткие мнения, но они весьма информативны.

Фильм "Дэдпул 3" вызвал восторг у первых зрителей
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Marvel Entertainment, PDM

Согласно отзывам, фильм получился достойным. Его называют отличным и развлекательным. Дух первых двух частей "Дэдпула" сохранён, а юмор остался таким же смешным. Отмечают "химию" между Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, удивительные камео и эмоциональные сцены.

Также подчёркивается, что картина закладывает прочную основу для будущих фильмов о Дэдпуле. После титров есть одна сцена. Среди минусов: местами раздражающий туалетный юмор и слабая линия главного злодея.

""Дэдпул и Росомаха" — это чудо. Энергичная ода прошлому супергеройского кино, выходящая за рамки ностальгии. Райан Рейнольдс и Хью Джекман — именно то, что мы хотели увидеть, и даже больше. Хотя иногда проскакивает раздражающий туалетный юмор."

"Фильм "Дэдпул и Росомаха" настолько хорош, насколько вы ожидаете. Он выдерживает тон предыдущих частей с очень забавными шутками и историей, которая заставит вас и смеяться, и плакать."

"Хью Джекман демонстрирует один из своих лучших перформансов в роли Росомахи. Фильм полон сюрпризов, которые, к счастью, не влияют на сюжет."

""Дэдпул и Росомаха" — это чертовски весёлые и эмоциональные американские горки! Хью и Райан показывают отличную игру, сочетающую ностальгию, юмор и сердечность. Фильм затрагивает темы мести, потерь, моральной двусмысленности и семьи, и всё это дополнено восхитительными камео."

Мировая премьера фильма состоится 26 июля.

Deadpool & Wolverine | Final Trailer | In Theaters July 26
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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