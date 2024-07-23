Роберт Паттинсон присоединится к Дженнифер Лоуренс в триллере "Умри, любовь моя"

Роберт Паттинсон может присоединиться к актёрскому составу триллера "Умри, любовь моя", где его партнершей станет актриса Дженнифер Лоуренс. Режиссёром проекта назначена Линн Рэмси, известная своими работами "Что-то не так с Кевином" и "Крысолов", а продюсировать фильм будет Мартин Скорсезе.
Сюжет фильма сосредоточен на истории матери, роль которой исполнит Дженнифер Лоуренс. Её героиня живёт в сельской местности и пытается справиться с трудностями, вызванными послеродовой депрессией.
Роль Роберта Паттинсона пока держится в секрете.
Фильм основан на одноимённом романе аргентинской писательницы Арианы Харвич.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.