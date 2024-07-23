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Роберт Паттинсон присоединится к Дженнифер Лоуренс в триллере "Умри, любовь моя"

Роберт Паттинсон снимется в триллере "Умри, любовь моя" с Дженнифер Лоуренс

0:45
Кино

Роберт Паттинсон может присоединиться к актёрскому составу триллера "Умри, любовь моя", где его партнершей станет актриса Дженнифер Лоуренс. Режиссёром проекта назначена Линн Рэмси, известная своими работами "Что-то не так с Кевином" и "Крысолов", а продюсировать фильм будет Мартин Скорсезе.

Роберт Паттинсон снимется в триллере "Умри, любовь моя" с Дженнифер Лоуренс
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Kraft, CC BY-SA 3.0

Сюжет фильма сосредоточен на истории матери, роль которой исполнит Дженнифер Лоуренс. Её героиня живёт в сельской местности и пытается справиться с трудностями, вызванными послеродовой депрессией.

Роль Роберта Паттинсона пока держится в секрете.

Фильм основан на одноимённом романе аргентинской писательницы Арианы Харвич.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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