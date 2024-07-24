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Много лет думала о ребёнке: куда исчезла звезда сериала "Кухня" Марина Могилевская

Марина Могилевская отреклась от любимой работы ради маленькой дочери

1:10
Кино

Российская актриса Марина Могилевская стала известной благодаря ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский". До 2019 года она была одной из самых востребованных актрис в России, но потом неожиданно исчезла с экранов.

Марина Могилевская отреклась от любимой работы ради маленькой дочери
Фото: YouTube канал Юлия Александрова by Скриншот видео YouTube канала Юлия Александрова, PDM

Дело в том, что в 2011 году у Марины родилась дочь Мария, и это событие полностью изменило её жизнь. Теперь главная радость и счастье актрисы — её ребёнок. Из-за семейных забот и желания проводить больше времени с дочерью Марина решила на время отказаться от всех творческих проектов. Работа отошла для неё на второй план. Сейчас 53-летняя актриса не участвует ни в театральных постановках, ни в кинопроектах.

"Знаете, я уже много лет думала о ребенке, но всё никак не складывалось: то времени не хватало, то не было рядом мужчины, от которого хотелось бы родить… Тем не менее каждую ночь, ложась спать, я грезила именно о дочке. Как видите, мечтать действительно не вредно: мысль притягивает желаемое!" — написала Могилевская у себя в блоге.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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