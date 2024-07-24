Много лет думала о ребёнке: куда исчезла звезда сериала "Кухня" Марина Могилевская

Марина Могилевская отреклась от любимой работы ради маленькой дочери

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Российская актриса Марина Могилевская стала известной благодаря ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский". До 2019 года она была одной из самых востребованных актрис в России, но потом неожиданно исчезла с экранов.

Фото: YouTube канал Юлия Александрова by Скриншот видео YouTube канала Юлия Александрова, PDM

Дело в том, что в 2011 году у Марины родилась дочь Мария, и это событие полностью изменило её жизнь. Теперь главная радость и счастье актрисы — её ребёнок. Из-за семейных забот и желания проводить больше времени с дочерью Марина решила на время отказаться от всех творческих проектов. Работа отошла для неё на второй план. Сейчас 53-летняя актриса не участвует ни в театральных постановках, ни в кинопроектах.