Вышел трейлер третьего сезона сериала "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным

Вышел первый тизер-трейлер (18+) третьего сезона популярного российского сериала "Жизнь по вызову". Этот многосерийный проект создан братьями Андреасян, а главную роль исполнил Павел Прилучный.
В сериале Прилучный играет Александра "Мэджика" Шмидта, владельца престижного эскорт-агентства, который пытается справиться с личными и профессиональными вызовами.
В актёрском составе также задействованы Лиза Моряк, Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырёва, Владимир Сычёв, Кирилл Жандаров, Александр Яцко и Никита Кологривый.
Премьера состоится 1 сентября.
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