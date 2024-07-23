Вышел трейлер третьего сезона сериала "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным

Павел Прилучный в трейлере нового сезона сериала "Жизнь по вызову"

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Вышел первый тизер-трейлер (18+) третьего сезона популярного российского сериала "Жизнь по вызову". Этот многосерийный проект создан братьями Андреасян, а главную роль исполнил Павел Прилучный.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал kionru, PDM

В сериале Прилучный играет Александра "Мэджика" Шмидта, владельца престижного эскорт-агентства, который пытается справиться с личными и профессиональными вызовами.

В актёрском составе также задействованы Лиза Моряк, Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырёва, Владимир Сычёв, Кирилл Жандаров, Александр Яцко и Никита Кологривый.

Премьера состоится 1 сентября.