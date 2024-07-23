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Вышел трейлер третьего сезона сериала "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным

Павел Прилучный в трейлере нового сезона сериала "Жизнь по вызову"

0:41
Кино

Вышел первый тизер-трейлер (18+) третьего сезона популярного российского сериала "Жизнь по вызову". Этот многосерийный проект создан братьями Андреасян, а главную роль исполнил Павел Прилучный.

Павел Прилучный в трейлере нового сезона сериала "Жизнь по вызову"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал kionru, PDM

В сериале Прилучный играет Александра "Мэджика" Шмидта, владельца престижного эскорт-агентства, который пытается справиться с личными и профессиональными вызовами.

В актёрском составе также задействованы Лиза Моряк, Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырёва, Владимир Сычёв, Кирилл Жандаров, Александр Яцко и Никита Кологривый.

Премьера состоится 1 сентября.

«Жизнь по вызову 3» | Тизер-трейлер | с 1 сентября на KION
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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