Исчезновение сестры и странное замужество: дочь Толкалиной и Кончаловского снялась в сериале для ТВ-3

Дочь Толкалиной и Кончаловского снялась в главной роли в детективном сериале "Маски"

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Мария Михалкова-Кончаловская, дочь режиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, сыграла главную роль в детективном триллере "Маски".

Фото: YouTube канал Театр «Собор» by Скриншот видео YouTube канала Театр «Собор», PDM

Сериал рассказывает историю Ольги, роль которой досталась Марии Михалковой-Кончаловской. Старшая сестра героини Виктория внезапно исчезает и один из её друзей помогает Ольге пережить происходящее. Со временем они настолько сближаются, что Михаил становится её мужем.

Причём, отношения между ними вовсе не однозначные: окунувшаяся во взрослую жизнь раньше времени и против своей воли девушка попадает в зависимость от взрослого мужчины, опекающего её.