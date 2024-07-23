Исчезновение сестры и странное замужество: дочь Толкалиной и Кончаловского снялась в сериале для ТВ-3

Мария Михалкова-Кончаловская, дочь режиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, сыграла главную роль в детективном триллере "Маски".
Сериал рассказывает историю Ольги, роль которой досталась Марии Михалковой-Кончаловской. Старшая сестра героини Виктория внезапно исчезает и один из её друзей помогает Ольге пережить происходящее. Со временем они настолько сближаются, что Михаил становится её мужем.
Причём, отношения между ними вовсе не однозначные: окунувшаяся во взрослую жизнь раньше времени и против своей воли девушка попадает в зависимость от взрослого мужчины, опекающего её.
"Наружно Оля выглядит как элегантная молодая женщина, но внутри она маленькая девочка, видящая своего взрослого мужа", — описала своего персонажа актриса.
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