Стартовали съёмки фильма "Космос засыпает" с Марком Эйдельштейном в главной роли

Кинокомпания Bosfor Pictures приступила к основному блоку съёмок картины "Космос засыпает". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
Фильм станет полнометражным дебютом для режиссёра Антона Мамыкина. Главную роль исполнит звезда "Аноры" и "Ста лет тому вперёд" Марк Эйдельштейн. Кроме него в картине примут участие Дарья Екамасова, Андрей Трушин и другие актёры.
По сюжету фильма "Космос засыпает" Паша уезжает в Санкт-Петербург, чтобы реализовать свою мечту — научиться конструировать космические ракеты. Однако он вынужден вернуться в родной посёлок, чтобы спасти мать.
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