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Стартовали съёмки фильма "Космос засыпает" с Марком Эйдельштейном в главной роли

Звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в фильме "Космос засыпает"

0:42
Кино

Кинокомпания Bosfor Pictures приступила к основному блоку съёмок картины "Космос засыпает". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в фильме "Космос засыпает"
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Фильм станет полнометражным дебютом для режиссёра Антона Мамыкина. Главную роль исполнит звезда "Аноры" и "Ста лет тому вперёд" Марк Эйдельштейн. Кроме него в картине примут участие Дарья Екамасова, Андрей Трушин и другие актёры.

По сюжету фильма "Космос засыпает" Паша уезжает в Санкт-Петербург, чтобы реализовать свою мечту — научиться конструировать космические ракеты. Однако он вынужден вернуться в родной посёлок, чтобы спасти мать.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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