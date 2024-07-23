Стартовали съёмки фильма "Космос засыпает" с Марком Эйдельштейном в главной роли

Звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в фильме "Космос засыпает"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания Bosfor Pictures приступила к основному блоку съёмок картины "Космос засыпает". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Фильм станет полнометражным дебютом для режиссёра Антона Мамыкина. Главную роль исполнит звезда "Аноры" и "Ста лет тому вперёд" Марк Эйдельштейн. Кроме него в картине примут участие Дарья Екамасова, Андрей Трушин и другие актёры.

По сюжету фильма "Космос засыпает" Паша уезжает в Санкт-Петербург, чтобы реализовать свою мечту — научиться конструировать космические ракеты. Однако он вынужден вернуться в родной посёлок, чтобы спасти мать.