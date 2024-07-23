Новое реалити с Лизой Арзамасовой поможет беременным женщинам преодолеть все страхи и сомнения

В России стартует реалити-шоу "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой"

В России стартует реалити-шоу "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой". С 17 июля по 17 сентября компания NappyClub, которая является ведущим производителем товаров для малышей и их мам, запускает уникальное реалити-шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Свклимкин, CC BY-SA 4.0

Проект "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой" создан для поддержки и просвещения беременных женщин. Участницами шоу станут популярные мамочки, которые находятся на схожем сроке беременности. Они будут проходить различные мероприятия вместе, чтобы беременность прошла комфортно и безопасно под чутким наблюдением специалистов.

В рамках проекта женщины смогут найти ответы на все свои вопросы о беременности, избавиться от страхов и сомнений. Это уникальное шоу поможет сделать этот период незабываемым и счастливым.

На каждом мероприятии участницы получат ценные подарки от партнёров спонсоров программы.