Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские исследователи нашли 2300-летний алкогольный напиток
Проект "Формула успеха" завершился PR-саммитом, объединяющим лидеров НКО
Факторы, влияющие на размер груди: от генетики до возраста
Признаки нехватки магния в организме
Наваристая солянка, как в лучших ресторанах: пошаговый рецепт приготовления
Краснодарский край лидирует по доступности цен на санатории для россиян
Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam
Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая
Туры в Турцию на осень обойдутся дешевле
Новое реалити с Лизой Арзамасовой поможет беременным женщинам преодолеть все страхи и сомнения

В России стартует реалити-шоу "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой"

Кино

В России стартует реалити-шоу "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой". С 17 июля по 17 сентября компания NappyClub, которая является ведущим производителем товаров для малышей и их мам, запускает уникальное реалити-шоу.

В России стартует реалити-шоу "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой"
Фото: commons.wikimedia.org by Свклимкин, CC BY-SA 4.0

Проект "Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой" создан для поддержки и просвещения беременных женщин. Участницами шоу станут популярные мамочки, которые находятся на схожем сроке беременности. Они будут проходить различные мероприятия вместе, чтобы беременность прошла комфортно и безопасно под чутким наблюдением специалистов.

В рамках проекта женщины смогут найти ответы на все свои вопросы о беременности, избавиться от страхов и сомнений. Это уникальное шоу поможет сделать этот период незабываемым и счастливым.

На каждом мероприятии участницы получат ценные подарки от партнёров спонсоров программы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Почему опытные дачники спешат выполнить эту процедуру в июле? Узнайте секрет успешного урожая
Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей
Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей
Последние материалы
Краснодарский край лидирует по доступности цен на санатории для россиян
Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam
Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая
Туры в Турцию на осень обойдутся дешевле
США стремительно движутся к банкротству
ЕС снизит импортные тарифы для BMW и Volkswagen, произведенных в Китае
Ученые МФТИ делают прорыв в области полупроводников
Лучшие упражнения для кардио
Забудете о мозолях даже в новой обуви — следуйте этим советам
Риелтор Левина объяснила, почему в Большом Сити мало студий в продаже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников