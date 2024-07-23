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Кто этот бедный мальчик: первая встреча Фаины Раневской и Владимира Высоцкого

Раневская обратила внимание на Высоцкого из-за выговора на доске приказов

0:48
Кино

Станислав Садальский в своём блоге рассказал историю про первую встречу Фаины Раневской и Владимира Высоцкого.

Однажды Раневская проходила мимо доски приказов в Театре имени Пушкина. Она обратила внимание на пять или семь выговоров с последним предупреждением, которые были вынесены некоему актёру.

"Боже мой! Кто этот бедный мальчик?" — спросила она. — Фаина Георгиевна.

"Это я", — ответил маленький человечек, стоявший рядом.

Так они и познакомились. Раневская стала преданной сторонницей и защитницей молодого актёра в театре.

Этот эпизод из жизни велик артистов не такого уж далёкого прошлого был взят из воспоминаний актёра Всеволода Абдулова.

 

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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