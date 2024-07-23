Кто этот бедный мальчик: первая встреча Фаины Раневской и Владимира Высоцкого

Станислав Садальский в своём блоге рассказал историю про первую встречу Фаины Раневской и Владимира Высоцкого.
Однажды Раневская проходила мимо доски приказов в Театре имени Пушкина. Она обратила внимание на пять или семь выговоров с последним предупреждением, которые были вынесены некоему актёру.
"Боже мой! Кто этот бедный мальчик?" — спросила она. — Фаина Георгиевна.
"Это я", — ответил маленький человечек, стоявший рядом.
Так они и познакомились. Раневская стала преданной сторонницей и защитницей молодого актёра в театре.
Этот эпизод из жизни велик артистов не такого уж далёкого прошлого был взят из воспоминаний актёра Всеволода Абдулова.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.