Кто этот бедный мальчик: первая встреча Фаины Раневской и Владимира Высоцкого

Раневская обратила внимание на Высоцкого из-за выговора на доске приказов

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Станислав Садальский в своём блоге рассказал историю про первую встречу Фаины Раневской и Владимира Высоцкого.

Однажды Раневская проходила мимо доски приказов в Театре имени Пушкина. Она обратила внимание на пять или семь выговоров с последним предупреждением, которые были вынесены некоему актёру.

"Боже мой! Кто этот бедный мальчик?" — спросила она. — Фаина Георгиевна. "Это я", — ответил маленький человечек, стоявший рядом.

Так они и познакомились. Раневская стала преданной сторонницей и защитницей молодого актёра в театре.

Этот эпизод из жизни велик артистов не такого уж далёкого прошлого был взят из воспоминаний актёра Всеволода Абдулова.