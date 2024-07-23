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Польская компания получила права на стриминговый показ "Слова пацана"

На стримингах в Японии выйдут 4 российских сериала. Среди них —"The Тёлки"

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Кино

На стриминговых площадках в Японии выйдут 4 российских сериала. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на портал Art Pictures Distribution.

На стримингах в Японии выйдут 4 российских сериала. Среди них —"The Тёлки"
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что японская компания MiruAsia получила права на стриминговый показ сериалов "Домашнее поле", "Балет", "Happy End" и "The Тёлки". При этом польская компания Media4Fun приобрела права на криминальную драму "Слово пацана. Кровь на асфальте". Сериал также выйдет на местных стримингах.

Ранее Pravda.Ru писала, что жители России стали активнее смотреть фильмы на онлайн-платформах.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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