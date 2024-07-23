Анимационная студия Ирана снимет 2 мультсериала по "Русским супергероям"

Иранская анимационная студия Sky Frame займётся производством мультсериалов по вселенной "Русских супергероев". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на автора проекта и генпродюсера Олега Роя, а также владельца холдинга "Гала-центр" Михаила Корепина.
Студия планирует создать 2 мультсериала, каждый из которых будет состоять из 52-х эпизодов. При этом авторы подчёркивают, что главной идеей проекта "Русские супергерои" является воспитание в подрастающем поколении любви к своей культуре и стране через призму русских сказок и ценностей России.
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