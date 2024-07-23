Анимационная студия Ирана снимет 2 мультсериала по "Русским супергероям"

Студия Ирана займётся производством мультсериалов по "Русским супергероям"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Иранская анимационная студия Sky Frame займётся производством мультсериалов по вселенной "Русских супергероев". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на автора проекта и генпродюсера Олега Роя, а также владельца холдинга "Гала-центр" Михаила Корепина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Студия планирует создать 2 мультсериала, каждый из которых будет состоять из 52-х эпизодов. При этом авторы подчёркивают, что главной идеей проекта "Русские супергерои" является воспитание в подрастающем поколении любви к своей культуре и стране через призму русских сказок и ценностей России.

По вселенной уже вышли 3 выпуска комиксов. В них рассказали о приключениях Зари, Бабы Яги и Ермака.