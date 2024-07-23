Названа самая красивая актриса всех времён и народов

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Портал ListChallenges признал Монику Беллуччи самой красивой актрисой всех времён

Кино

Портал ListChallenges назвал модель Монику Беллуччи самой красивой актрисой всех времён и народов.

Портал ListChallenges признал Монику Беллуччи самой красивой актрисой всех времён
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger, CC BY-SA 4.0

В список вошли 100 представительниц сферы кино. Их внешние данные оценивали пользователи сети. На втором месте расположилась Мэрилин Монро, а на третьем — Анджелина Джоли. Четвёртую и пятую строчку заняли Джейн Мэнсфилд и Ракель Уэлч соответственно. Рейтинг замкнула Хелена Бонем Картер, супруга режиссёра Тима Бёртона.

Напомним, что Моника Беллуччи дебютировала в картине "Взрослая любовь". Однако мировое признание актриса и модель получила после выхода "Дракулы", в котором она исполнила роль невесты вампира. Сейчас фильмография знаменитости насчитывает около 80 работ.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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