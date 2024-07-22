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Трампу ничего не светит: "Симпсоны" предсказали победу Камалы Харрис на выборах ещё в 2000 году

"Симпсоны" предсказали американцам Камалу Харрис на посту президента

1:10
Кино

Даже это предсказали "Симпсоны": победу Камалы Харрис на выборах предугадали ещё в 2000 году в серии "Bart to the Future", где Лиза становится президентом США в 2030 году и разбирается с последствиями президенства Трампа.

"Симпсоны" предсказали американцам Камалу Харрис на посту президента
Фото: YouTube канал Farhad Z by Скриншот видео YouTube канала Farhad Z, PDM

Фанаты "Симпсонов" опять восхищены тем, как мультсериал точно предсказывает события. Пользователи социальных сетей заметили удивительное сходство между образом Лизы Симпсон, которая стала первой женщиной-президентом в эпизоде 2000 года, и образом Камалы Харрис на инаугурации Джо Байдена.

Они обратили внимание на фиолетовый костюм и ожерелье, которые были на Камале Харрис. Эти детали напоминают образ Лизы в мультфильме: тот же пиджак и те же бусы.

Многие люди считают эти совпадения пугающими, потому что сериал предсказал президентство Харрис после Трампа. Однако авторы шоу утверждают, что эпизод не был пророчеством, а скорее предупреждением об опасности некомпетентности и популизма в политике.

Как бы то ни было, похоже весь мир подстраивается под серии Симпсонов.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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