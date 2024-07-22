Трампу ничего не светит: "Симпсоны" предсказали победу Камалы Харрис на выборах ещё в 2000 году

Даже это предсказали "Симпсоны": победу Камалы Харрис на выборах предугадали ещё в 2000 году в серии "Bart to the Future", где Лиза становится президентом США в 2030 году и разбирается с последствиями президенства Трампа.
Фанаты "Симпсонов" опять восхищены тем, как мультсериал точно предсказывает события. Пользователи социальных сетей заметили удивительное сходство между образом Лизы Симпсон, которая стала первой женщиной-президентом в эпизоде 2000 года, и образом Камалы Харрис на инаугурации Джо Байдена.
Они обратили внимание на фиолетовый костюм и ожерелье, которые были на Камале Харрис. Эти детали напоминают образ Лизы в мультфильме: тот же пиджак и те же бусы.
Многие люди считают эти совпадения пугающими, потому что сериал предсказал президентство Харрис после Трампа. Однако авторы шоу утверждают, что эпизод не был пророчеством, а скорее предупреждением об опасности некомпетентности и популизма в политике.
Как бы то ни было, похоже весь мир подстраивается под серии Симпсонов.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.