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Актриса Екатерина Волкова обвиняет соседа в намеренном срыве съёмок сериала "Воронины"

Екатерина Волкова пожаловалась на шумного соседа, мешающего съёмкам "Ворониных"

0:53
Кино

Актриса Екатерина Волкова, известная зрителям по роли Веры Ворониной в сериале "Воронины", пожаловалась на соседа, проживающего рядом с местом съёмок. Актриса рассказала, что мужчина специально записал звук работающей пилы и включил его на максимальную громкость.

Екатерина Волкова пожаловалась на шумного соседа, мешающего съёмкам "Ворониных"
Фото: YouTube канал FAMETIME TV by Скриншот видео YouTube канала FAMETIME TV, PDM

Волкова подчеркнула, что она и её коллеги знают, что во дворе соседнего дома никого нет, и показала колонку, из которой исходит шум. Актриса уверена, что сосед специально хочет сорвать съёмочный процесс.

"Мы проверили: на территории никого нет. Просто человек записал, закольцевал и вот так пускает и устраивает нам брак по звуку. Мы сидели и сравнивали: одинаковая разница в паузах, один и тот же звук. Вот просто насколько нужно быть неадекватным, чтобы такое делать", — пожаловалась актриса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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