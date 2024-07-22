Актриса Екатерина Волкова обвиняет соседа в намеренном срыве съёмок сериала "Воронины"

Екатерина Волкова пожаловалась на шумного соседа, мешающего съёмкам "Ворониных"

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Актриса Екатерина Волкова, известная зрителям по роли Веры Ворониной в сериале "Воронины", пожаловалась на соседа, проживающего рядом с местом съёмок. Актриса рассказала, что мужчина специально записал звук работающей пилы и включил его на максимальную громкость.

Фото: YouTube канал FAMETIME TV by Скриншот видео YouTube канала FAMETIME TV, PDM

Волкова подчеркнула, что она и её коллеги знают, что во дворе соседнего дома никого нет, и показала колонку, из которой исходит шум. Актриса уверена, что сосед специально хочет сорвать съёмочный процесс.