Актриса Екатерина Волкова обвиняет соседа в намеренном срыве съёмок сериала "Воронины"

Актриса Екатерина Волкова, известная зрителям по роли Веры Ворониной в сериале "Воронины", пожаловалась на соседа, проживающего рядом с местом съёмок. Актриса рассказала, что мужчина специально записал звук работающей пилы и включил его на максимальную громкость.
Волкова подчеркнула, что она и её коллеги знают, что во дворе соседнего дома никого нет, и показала колонку, из которой исходит шум. Актриса уверена, что сосед специально хочет сорвать съёмочный процесс.
"Мы проверили: на территории никого нет. Просто человек записал, закольцевал и вот так пускает и устраивает нам брак по звуку. Мы сидели и сравнивали: одинаковая разница в паузах, один и тот же звук. Вот просто насколько нужно быть неадекватным, чтобы такое делать", — пожаловалась актриса.
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