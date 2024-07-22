Загадка "Зверополиса": почему среди героев мультфильма нет ни собак, ни кошек

Скрытый смысл "Зверополиса": почему в мультфильме нет собак и кошек

Мультфильм "Зверополис" стал настоящей удачей для его создателей, получив одинаково положительные отзывы как от детей, так и от взрослых. Все зрители нашли в сюжете что-то ценное для себя.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

Однако внимательные зрители заметили некоторые любопытные детали. Например, поклонники "Зверополиса" обратили внимание, что среди множества животных в фильме нет собак, тогда как волки появляются довольно часто.

Это объясняется тем, что в "Зверополисе" живут животные, которые никогда не встречались с человеком и не были одомашнены. Поэтому там нет места для собак и кошек.

Кроме того, авторы мультфильма использовали определённые приёмы, вводя в сюжет только хищников и их потенциальных жертв, чтобы усилить конфликт. Поэтому в "Зверополисе" нет ни приматов, ни птиц, ни рептилий.