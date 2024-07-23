В фильме "Назад в будущее" заметили киноляп с зеркалом заднего вида в машине

В фильме "Назад в будущее" обнаружили киноляп

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В фильме Роберта Земекиса "Назад в будущее" нашли киноляп с зеркалом заднего вида в машине. Об этом пишет издание РБК.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Неточность обнаружили в сцене, когда Бифф преследовал Марти на автомобиле. На протяжении погони у машины отсутствовало зеркало заднего вида. Однако почти в конце сцены автомобиль показали с другого ракурса. Тогда зеркало появилось на положенном месте.

По сюжету фильма профессор Браун изобретает машину времени. С помощью неё подросток Марти оказывается в 50-х годах прошлого века. Герой встречается со своими родителями, а также с молодым профессором.