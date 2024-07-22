Провалы великого режиссёра: неудачные фильмы Стивена Спилберга, которые не оправдали ожиданий

Стивен Спилберг — один из самых знаменитых режиссёров современности, которого считают пионером современного блокбастера.
Однако даже у такого коммерчески успешного кинематографиста бывают громкие неудачи. Некоторые из его фильмов не выдерживали критики, проваливались в прокате, а зрители уходили из кинотеатров, не досмотрев до конца.
"1941"
Этот фильм рассказывает о панике в Калифорнии во время Второй мировой войны. В 1941 году в США ходили слухи, что южный штат может стать вторым Перл-Харбором. Спилберг попытался передать мрачные и тревожные настроения той эпохи.
Критика: в основном за неудачные диалоги. Юмор никогда не был сильной стороной режиссера, а в этом фильме он кажется совершенно неуместным.
"Крюк"
Экранизация "Питера Пэна" должна была стать одной из лучших в мире, но провалилась. Фильм получил негативные отзывы критиков, а кассовые сборы были низкими. Единственным светлым пятном считается игра Робина Уильямса.
Критика: Спилберг взялся за тему, которая ему не близка. Он долго отказывался от работы над проектом и даже на время покидал съёмочную площадку. Вернувшись, он не смог добиться успеха. Сюжет оказался банальным и плоским.
"Парк Юрского периода: Затерянный мир"
Продолжение истории о динозаврах не повторило успех первой части. Фильм получил антипремию "Золотая малина" в номинациях "худший ремейк" и "худший сценарий".
Критика: избегать самоповторов сложно, и Спилбергу это не удалось. В "Затерянном мире" нет ничего нового, кроме визуальных эффектов, сообщает портал "Киноафиша".
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