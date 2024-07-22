Студенты новосибирских вузов примут участие в съёмках фильма на Алтае с двойником Леонардо Ди Каприо

В России снимут фильм с двойником Леонардо Ди Каприо

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На Алтае пройдёт киноэкспедиция с участием студентов новосибирских вузов для съёмок фильма, где главную роль исполнит двойник Леонардо Ди Каприо. Этот проект даст студентам профильных специальностей возможность приобрести навыки работы на съёмочной площадке, сообщила ТАСС режиссёр картины Кристина Холдеева.

Фото: YouTube канал Саша Ясень Актер by Скриншот видео YouTube канала Саша Ясень Актер, PDM

"Студенты станут участниками съёмочной группы, поскольку основной наш партнёр здесь — это Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), профиль кинооператорства. У нас в Новосибирске и в целом в Сибири не так много площадок, где они могут получить необходимый опыт, поэтому мы даём возможность ребятам по их специальности получить вот такую практику", — сказала она.

Холдеева добавила, что студенты смогут попробовать себя в различных ролях на съёмочной площадке, таких как помощник режиссёра и хлопушка. Киноэкспедиция на Алтай будет сопровождаться досъёмками в павильоне НГТУ, а на этапе постпродакшена студенты будут участвовать в монтаже, переозвучке и цветокоррекции фильма.

"Отдельное внимание будет уделено технологии дипфейк и её применению в фильме", — отметила режиссер.

Продюсер фильма Юрий Романов рассказал, что сюжет строится вокруг героя Лео, голливудского актёра, оказавшегося в глухой алтайской деревне. Там он знакомится с местными жителями и находит свою любовь. Главную роль исполнит якутский актёр Александр Ясень, известный как российский двойник Леонардо Ди Каприо.

Премьера фильма запланирована на конец года.

"Вместе с режиссёром мы занимаемся развитием именно сибирского кино. Нашей мечтой было снять фильм на Алтае с участием Ди Каприо, и она вот реализовалась в таком красивом виде", — добавил продюсер.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.