Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские судьи получили разрешение на работу на Олимпиаде 2024
Ученые создали микродронов с навигацией по принципу муравьиных маршрутов
Пилоты объясняют, как управляют самолётом в условиях турбулентности
Как правильно подпиливать ногти: основные правила
Основные правила бега в жару
Мама Тимати показала снимающуюся в кино внучку Алису
Что посадить после уборки чеснока?
Евросоюз продлил санкции против России
В райдер певца Авраама Руссо входят коньяк, проживание инкогнито и гриль
Студенты новосибирских вузов примут участие в съёмках фильма на Алтае с двойником Леонардо Ди Каприо

В России снимут фильм с двойником Леонардо Ди Каприо

2:04
Кино

На Алтае пройдёт киноэкспедиция с участием студентов новосибирских вузов для съёмок фильма, где главную роль исполнит двойник Леонардо Ди Каприо. Этот проект даст студентам профильных специальностей возможность приобрести навыки работы на съёмочной площадке, сообщила ТАСС режиссёр картины Кристина Холдеева.

В России снимут фильм с двойником Леонардо Ди Каприо
Фото: YouTube канал Саша Ясень Актер by Скриншот видео YouTube канала Саша Ясень Актер, PDM

"Студенты станут участниками съёмочной группы, поскольку основной наш партнёр здесь — это Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), профиль кинооператорства. У нас в Новосибирске и в целом в Сибири не так много площадок, где они могут получить необходимый опыт, поэтому мы даём возможность ребятам по их специальности получить вот такую практику", — сказала она.

Холдеева добавила, что студенты смогут попробовать себя в различных ролях на съёмочной площадке, таких как помощник режиссёра и хлопушка. Киноэкспедиция на Алтай будет сопровождаться досъёмками в павильоне НГТУ, а на этапе постпродакшена студенты будут участвовать в монтаже, переозвучке и цветокоррекции фильма.

"Отдельное внимание будет уделено технологии дипфейк и её применению в фильме", — отметила режиссер.

Продюсер фильма Юрий Романов рассказал, что сюжет строится вокруг героя Лео, голливудского актёра, оказавшегося в глухой алтайской деревне. Там он знакомится с местными жителями и находит свою любовь. Главную роль исполнит якутский актёр Александр Ясень, известный как российский двойник Леонардо Ди Каприо.

Премьера фильма запланирована на конец года.

"Вместе с режиссёром мы занимаемся развитием именно сибирского кино. Нашей мечтой было снять фильм на Алтае с участием Ди Каприо, и она вот реализовалась в таком красивом виде", — добавил продюсер.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Как правильно подпиливать ногти: основные правила
В России снимут фильм с двойником Леонардо Ди Каприо
Основные правила бега в жару
Мама Тимати показала снимающуюся в кино внучку Алису
Что посадить после уборки чеснока?
Евросоюз продлил санкции против России
"Симпсоны" предсказали американцам Камалу Харрис на посту президента
В райдер певца Авраама Руссо входят коньяк, проживание инкогнито и гриль
Биотехнолог Вольнова назвала дневную норму майонеза, безопасную для здоровья
Эксперты рассказали, почему кошка садится на книгу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников