Глава Marvel Studios дал совет любителям кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги дал совет любителям кино, которые ожидают выход какого-либо фильма. Об этом пишет портал Culture Crave.
По словам Кевина Файги, лучше воздержаться от просмотров трейлеров, поскольку они могут содержать спойлеры.
"Я не знаю, что по этому поводу думает отдел маркетинга, который лучше осведомлён, как продвигать фильм. Но если вы уже заинтересовались фильмом, держитесь подальше от трейлеров", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Кевин Файги оценил влияние "Дэдпула и Росомахи" на киновселенную Marvel.
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