Глава Marvel Studios дал совет любителям кино

Кевин Файги посоветовал не смотреть трейлеры к фильмам

0:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги дал совет любителям кино, которые ожидают выход какого-либо фильма. Об этом пишет портал Culture Crave.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Кевина Файги, лучше воздержаться от просмотров трейлеров, поскольку они могут содержать спойлеры.

"Я не знаю, что по этому поводу думает отдел маркетинга, который лучше осведомлён, как продвигать фильм. Но если вы уже заинтересовались фильмом, держитесь подальше от трейлеров", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Кевин Файги оценил влияние "Дэдпула и Росомахи" на киновселенную Marvel.