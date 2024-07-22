В России ликвидируют юридическое лицо Warner Bros.

Warner Bros. закроется в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Warner Bros. закроется в России. Соответствующий документ опубликован в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Согласно постановлению, решение о ликвидации юридического лица компании приняли 19 июля 2024 года.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине в 2022-м многие крупные киностудии отказались выпускать свои фильмы в России, в том числе и Warner Bros. Кинопроектов от некоторых известных компаний лишились и отечественные стриминговые площадки.