Наследство в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов: в Британии появился новый объект для охотниц за состоянием

Британский режиссёр Питер Чернин стал самым завидным холостяком королевства

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Британские таблоиды обсуждают кинорежиссёра Питера Чернина, которого сейчас называют самым завидным холостяком Великобритании.

Фото: YouTube канал The Hollywood Reporter by Скриншот видео YouTube канала The Hollywood Reporter, PDM

Недавно он получил в наследство огромное состояние — 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что в пересчёте на нашу валюту составляет почти 400 миллиардов рублей.

Кроме того, у него есть официальный титул — 11-й лорд Говард Де Уолден, который передаётся по наследству и по женской линии, что случается нечасто. Он разведён и уже несколько месяцев находится в поиске новой любви.

Однако есть и некоторые минусы. Питеру 58 лет, и он не похож на Брэда Питта или Джонни Деппа.