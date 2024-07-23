Наследство в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов: в Британии появился новый объект для охотниц за состоянием

Британские таблоиды обсуждают кинорежиссёра Питера Чернина, которого сейчас называют самым завидным холостяком Великобритании.
Недавно он получил в наследство огромное состояние — 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что в пересчёте на нашу валюту составляет почти 400 миллиардов рублей.
Кроме того, у него есть официальный титул — 11-й лорд Говард Де Уолден, который передаётся по наследству и по женской линии, что случается нечасто. Он разведён и уже несколько месяцев находится в поиске новой любви.
Однако есть и некоторые минусы. Питеру 58 лет, и он не похож на Брэда Питта или Джонни Деппа.
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