В "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" одну из ключевых ролей сыграл простой каскадёр

Профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса" мог сыграть Смоктуновский

0:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Изначально роль профессора Мориарти в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" предназначалась для актёра Иннокентия Смоктуновского. Виктор Евграфов должен был исполнять только боевые сцены.

Фото: YouTube канал Игорь Быстров by Скриншот видео YouTube канала Игорь Быстров, PDM

Однако, когда режиссёр увидел, насколько хорошо Виктор выглядит в гриме, он сразу понял, что тот больше подходит на роль Мориарти. В результате именно каскадёр Евграфов сыграл главного антагониста.

Голос Евграфова не подходил для этой роли, поэтому режиссёр пригласил Олега Даля для озвучивания.