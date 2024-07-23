В "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" одну из ключевых ролей сыграл простой каскадёр

Изначально роль профессора Мориарти в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" предназначалась для актёра Иннокентия Смоктуновского. Виктор Евграфов должен был исполнять только боевые сцены.
Однако, когда режиссёр увидел, насколько хорошо Виктор выглядит в гриме, он сразу понял, что тот больше подходит на роль Мориарти. В результате именно каскадёр Евграфов сыграл главного антагониста.
Голос Евграфова не подходил для этой роли, поэтому режиссёр пригласил Олега Даля для озвучивания.
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