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В "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" одну из ключевых ролей сыграл простой каскадёр

Профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса" мог сыграть Смоктуновский

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Кино

Изначально роль профессора Мориарти в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" предназначалась для актёра Иннокентия Смоктуновского. Виктор Евграфов должен был исполнять только боевые сцены.

Профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса" мог сыграть Смоктуновский
Фото: YouTube канал Игорь Быстров by Скриншот видео YouTube канала Игорь Быстров, PDM

Однако, когда режиссёр увидел, насколько хорошо Виктор выглядит в гриме, он сразу понял, что тот больше подходит на роль Мориарти. В результате именно каскадёр Евграфов сыграл главного антагониста.

Голос Евграфова не подходил для этой роли, поэтому режиссёр пригласил Олега Даля для озвучивания.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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