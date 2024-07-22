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Ирина Розанова: неудачные браки, борьба с алкоголизмом, выкидыш и нерастраченная материнская любовь

Ирина Розанова провалила первый экзамен из-за Юрия Соломина

2:53
Кино

Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в актёрской семье в Пензе. В 6 лет она впервые вышла на сцену Рязанского драматического театра. Она мечтала стать актрисой и не послушалась родителей, которые были против её желания поступить в театральный.

Она собрала вещи и отправилась в Москву, чтобы попытаться поступить в Щепкинское училище. Но вступительные экзамены проходили под председательством Юрия Соломина и когда Ира увидела знаменитого актёра, она так разволновалась, что забыла весь текст и выбежала из аудитории.

Провалив экзамен Ирина вернулась в Рязань и устроилась в театр костюмером. А параллельно начала брать уроки актёрского мастерства. Педагог Виктор Монюков посоветовал ей с её типажом на экзамене в ГИТИСе читать отрывок из "Поднятой целины", а не "Маленького принца", и это сработало.

Широкую известность актрисе принесла роль Симы-Гулливера в фильме "Интердевочка", после чего режиссёр Пётр Тодоровский снял её в главной роли в своём фильме "Анкор, ещё анкор!". Огромный успех принесла Розановой роль министра культуры Екатерины Фурцевой в одноимённом сериале. Эта работа принесла ей премию "Золотой орёл". В последние годы актриса отличается невероятной продуктивностью — на её счету уже почти две сотни картин.

Личная жизнь Ирины Розановой тоже была насыщенной. Она вышла замуж за режиссера Евгения Каменьковича ещё будучи студенткой, но развелась с ним спустя два года не выдержав неустроенного быта.

Затем был роман с режиссёром Дмитрием Месхиевым, но он так и не привел к браку, хотя страстный роман и перерос в совместную жизнь. В актёрской среде влюблённых воспринимали как супругов и часто приходили в гости к паре. Эти посиделки с друзьями привели к тому, что у Ирины начались проблемы с алкоголем. Однако, когда её отношения с Месхиевым закончились, актриса смогла взять себя в руки и отказаться от спиртного.

Замужество с бизнесменом и продюсером Тимуром Вайнштейном окончилось разводом после трагедии — выкидыша — их разобщило это горе и они расстались.

Третьим супругом стал оператор Григорий Беленький, свадьбу отмечали с размахом на даче у Эльдара Рязанова, но и этот брак не стал продолжительным

Последним известным публике избранником стал режиссёр Бахтиёр Худойназаров, но и с ним в итоге не получилось жить вместе.

Сегодня личная жизнь актрисы скрыта от посторонних глаз, Ирина Розанова нашла утешение в своих внучатых племянниках и дарит им свою нерастраченную любовь .

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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