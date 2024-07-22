"Ералаш" принёс Анне Цукановой не только известность и профессию, но и знакомство с будущим мужем

Анна Цуканова-Котт, актриса, телеведущая и певица, получила известность благодаря съемкам в "Ералаше" и сериале "Восьмидесятые". Работает в основном на второстепенных ролях, но в ее фильмографии более 70 работ.
Несмотря на обычную внешность, вышла замуж за режиссера Александра Котта, который старше ее на 16 лет. Они познакомились когда она была в первом классе и снималась в "Ералаше", в котором отыграла 17 эпизодов. А Котт как раз работал над одним из них.
Поскольку её отец бросил семью и перебрался в США, в детстве ей не хватало поддержки взрослого мужчины, которую она и нашла в Александре. Он помогал юной актрисе выбрать ВУЗ и репертуар для поступления, а также приглашал в свои проекты.
Когда актрисе исполнилось 15 лет, она призналась Александру в любви, но он принял это за юношескую влюблённость и не придал значения. Но девушка оказалась настойчивой и к её совершеннолетию у них всё-таки завязались серьёзные отношения. Вскоре у пары родился сын, но они не спешили оформлять отношения, ссылаясь на загруженность Александра на работе.
Через 10 лет после рождения первенца у пары родилась дочь. Возможно, это повлияло на решение оформить отношения, которые они откладывали 12 лет. Пышного торжества не устраивали, на регистрации были только родные, в том числе дети.
Анна и Александр пришли в ЗАГС в джинсах и белых футболках. О своем новом статусе Анна сообщила с помощью фото в Instagram с подписью:
"Я только что вышла замуж. Кажется…".
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