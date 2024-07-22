"Ералаш" принёс Анне Цукановой не только известность и профессию, но и знакомство с будущим мужем

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссёра, с которым познакомилась в 7 лет

1:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Анна Цуканова-Котт, актриса, телеведущая и певица, получила известность благодаря съемкам в "Ералаше" и сериале "Восьмидесятые". Работает в основном на второстепенных ролях, но в ее фильмографии более 70 работ.

Фото: YouTube канал Киножурнал Ералаш by Скриншот видео YouTube канала Киножурнал Ералаш, PDM

Несмотря на обычную внешность, вышла замуж за режиссера Александра Котта, который старше ее на 16 лет. Они познакомились когда она была в первом классе и снималась в "Ералаше", в котором отыграла 17 эпизодов. А Котт как раз работал над одним из них.

Поскольку её отец бросил семью и перебрался в США, в детстве ей не хватало поддержки взрослого мужчины, которую она и нашла в Александре. Он помогал юной актрисе выбрать ВУЗ и репертуар для поступления, а также приглашал в свои проекты.

Когда актрисе исполнилось 15 лет, она призналась Александру в любви, но он принял это за юношескую влюблённость и не придал значения. Но девушка оказалась настойчивой и к её совершеннолетию у них всё-таки завязались серьёзные отношения. Вскоре у пары родился сын, но они не спешили оформлять отношения, ссылаясь на загруженность Александра на работе.

Через 10 лет после рождения первенца у пары родилась дочь. Возможно, это повлияло на решение оформить отношения, которые они откладывали 12 лет. Пышного торжества не устраивали, на регистрации были только родные, в том числе дети.

Анна и Александр пришли в ЗАГС в джинсах и белых футболках. О своем новом статусе Анна сообщила с помощью фото в Instagram с подписью: