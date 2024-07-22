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"Смерч 2" заработал 80,5 миллиона долларов за первые выходные в США

"Смерч 2" показал рекордный старт для фильмов-катастроф

Кино

Картина "Смерч 2" заработала в США 80,5 миллиона долларов за первые выходные. Это рекордный старт для фильмов-катастроф. Об этом пишет портал Discussing Film.

"Смерч 2" показал рекордный старт для фильмов-катастроф
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, CC BY-SA 4.0

Картина вышла на большие экраны 19 июля. По информации портала, "Смерчу 2" не хватило 2 миллионов долларов, чтобы обойти "Оппенгеймера" по сборам за аналогичный период. Известно, что в качестве режиссёра фильма выступил Ли Айзек Чун. В проекте приняли участие Глен Пауэлл, Дэвид Коренсвет и другие актёры.

По сюжету фильма "Смерч 2" команда охотников за штормами планирует запечатлеть и попробовать уничтожить природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит ожидания героев. Теперь им предстоит бороться за свои жизни.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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