"Смерч 2" заработал 80,5 миллиона долларов за первые выходные в США

Картина "Смерч 2" заработала в США 80,5 миллиона долларов за первые выходные. Это рекордный старт для фильмов-катастроф. Об этом пишет портал Discussing Film.
Картина вышла на большие экраны 19 июля. По информации портала, "Смерчу 2" не хватило 2 миллионов долларов, чтобы обойти "Оппенгеймера" по сборам за аналогичный период. Известно, что в качестве режиссёра фильма выступил Ли Айзек Чун. В проекте приняли участие Глен Пауэлл, Дэвид Коренсвет и другие актёры.
По сюжету фильма "Смерч 2" команда охотников за штормами планирует запечатлеть и попробовать уничтожить природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит ожидания героев. Теперь им предстоит бороться за свои жизни.
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