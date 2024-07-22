Стало известно, сколько заработала комедия "Не одна дома" в прокате

Сборы комедии "Не одна дома" превысили 100 миллионов рублей

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Кассовые сборы комедии "Не одна дома" с Миланой Хаметовой превысили 100 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

В общей сумме по состоянию на 22 июля фильм заработал 100 миллионов 211 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за полторы недели — проект вышел на экраны 11 числа. При этом в день премьеры картина "Не одна дома" заработала 9 миллионов рублей.

По сюжету комедии родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её.