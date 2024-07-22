Секреты красоты Сальмы Хайек: как знаменитость сохраняет молодость без строгих диет и спортзалов

Секреты красоты Сальмы Хайек: как оставаться молодой без диет и спортзала

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Сальма Хайек начала свою карьеру в конце 80-х и быстро завоевала популярность не только своим талантом, но и красотой. С тех пор она неизменно занимает места в рейтингах самых привлекательных знаменитостей, вдохновляя миллионы женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, CC BY-SA 3.0

Как оказалось, следовать секретам красоты Хайек не так уж сложно. Актриса признаётся, что не увлекается изнуряющими тренировками или строгими диетами. Например, на завтрак она предпочитает смесь из фруктов и овощей, а на обед выбирает блюда национальной кухни или простой сэндвич с курицей. По мнению звезды, строгие ограничения не помогут сохранить форму, гораздо важнее сбалансированное питание.

Вместо занятий в спортзале Хайек предпочитает восстанавливающую йогу и регулярно пьёт очищающие соки. При этом она не избегает физических нагрузок: с удовольствием гуляет, выбирает лестницы вместо лифта и эскалатора, уверенная, что этого достаточно для поддержания формы. Эти простые секреты позволяют Сальме оставаться одной из самых красивых женщин в мировом шоу-бизнесе.