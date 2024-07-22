Секреты красоты Сальмы Хайек: как знаменитость сохраняет молодость без строгих диет и спортзалов

Сальма Хайек начала свою карьеру в конце 80-х и быстро завоевала популярность не только своим талантом, но и красотой. С тех пор она неизменно занимает места в рейтингах самых привлекательных знаменитостей, вдохновляя миллионы женщин.
Как оказалось, следовать секретам красоты Хайек не так уж сложно. Актриса признаётся, что не увлекается изнуряющими тренировками или строгими диетами. Например, на завтрак она предпочитает смесь из фруктов и овощей, а на обед выбирает блюда национальной кухни или простой сэндвич с курицей. По мнению звезды, строгие ограничения не помогут сохранить форму, гораздо важнее сбалансированное питание.
Вместо занятий в спортзале Хайек предпочитает восстанавливающую йогу и регулярно пьёт очищающие соки. При этом она не избегает физических нагрузок: с удовольствием гуляет, выбирает лестницы вместо лифта и эскалатора, уверенная, что этого достаточно для поддержания формы. Эти простые секреты позволяют Сальме оставаться одной из самых красивых женщин в мировом шоу-бизнесе.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.