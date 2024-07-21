Даниэль Эспиноса, режиссёр фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, сожалеет о своём решении снять этот фильм

Режиссёр "Морбиуса" считает, что зря снял этот фильм

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно режиссёр неудачного фильма "Морбиус" Даниэль Эспиноса дал интервью изданию Deadline. В ходе беседы он признался, что изменил своё мнение о картине. Эспиноса отметил, что теперь считает, что ему не следовало снимать этот фильм.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

"Я думаю, что снимать фильм под постоянным давлением со стороны комитета невероятно сложно. Поэтому со временем я понял, что, возможно, другой режиссёр лучше справился бы с "Морбиусом", — сказал Эспиноса.

Фильм "Морбиус" повествует об учёном Майкле Морбиусе, который в результате неудачного эксперимента превращается в живого вампира.

Главную роль исполнил Джаред Лето. В финансовом плане картина стала полным провалом, а многие зрители раскритиковали её за глупый и неинтересный сюжет.

Премьера "Морбиуса" состоялась в апреле 2022 года.