Даниэль Эспиноса, режиссёр фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, сожалеет о своём решении снять этот фильм

Недавно режиссёр неудачного фильма "Морбиус" Даниэль Эспиноса дал интервью изданию Deadline. В ходе беседы он признался, что изменил своё мнение о картине. Эспиноса отметил, что теперь считает, что ему не следовало снимать этот фильм.
"Я думаю, что снимать фильм под постоянным давлением со стороны комитета невероятно сложно. Поэтому со временем я понял, что, возможно, другой режиссёр лучше справился бы с "Морбиусом", — сказал Эспиноса.
Фильм "Морбиус" повествует об учёном Майкле Морбиусе, который в результате неудачного эксперимента превращается в живого вампира.
Главную роль исполнил Джаред Лето. В финансовом плане картина стала полным провалом, а многие зрители раскритиковали её за глупый и неинтересный сюжет.
Премьера "Морбиуса" состоялась в апреле 2022 года.
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