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Раскрыт рецепт моложавости Брэда Питта: спорная привычка, от которой его отучила новая возлюбленная

Брэд Питт считает, что вода и бьюти-продукты плохо влияют на кожу

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Кино

Инес де Рамон определённо положительно влияет на Брэда Питта. По словам инсайдеров, новой возлюбленной актёра даже удалось отучить его от вредной привычки.

Брэд Питт считает, что вода и бьюти-продукты плохо влияют на кожу
Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, PDM

Оказывается, голливудский красавчик раньше предпочитал не принимать душ, чтобы избежать старения. Питт максимальное воздерживался от водных процедур с использованием косметических средств, думая, что это поможет ему сохранить молодость, поскольку вода и бьюти-продукты "плохо влияют на кожу".

Близкие из окружения звезды подтвердили, что до встречи с Инес Брэд действительно отказывал себе даже в парфюме и использовал только мыло, и то довольно редко.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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