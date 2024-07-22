Инес де Рамон определённо положительно влияет на Брэда Питта. По словам инсайдеров, новой возлюбленной актёра даже удалось отучить его от вредной привычки.
Оказывается, голливудский красавчик раньше предпочитал не принимать душ, чтобы избежать старения. Питт максимальное воздерживался от водных процедур с использованием косметических средств, думая, что это поможет ему сохранить молодость, поскольку вода и бьюти-продукты "плохо влияют на кожу".
Близкие из окружения звезды подтвердили, что до встречи с Инес Брэд действительно отказывал себе даже в парфюме и использовал только мыло, и то довольно редко.
В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.