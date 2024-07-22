Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес-климат в России начал ухудшаться
Брэд Питт считает, что вода и бьюти-продукты плохо влияют на кожу
Тонеры с кислотами: как они улучшают текстуру, осветляют и увлажняют кожу?
Xiaomi представила SSD на 1 ТБ с высокой скоростью передачи данных
Как избежать ошибок при оформлении кухни: советы дизайнера
Советы, как избавиться от мучнистой росы
Новый метод "оживления" тел для донорства органов подвергся критике
Удачное страхование жизни
Агата Муцениеце и Никита Кологривый подтвердили краткосрочный роман
Просто уберите этого Соломина: партнёрша актёра так невзлюбила его, что едва не сорвала съёмки фильма

В "Открытии" Виталий Соломин столкнулся с настоящей ненавистью партнёрши

1:30
Кино

В 1972 году режиссер Барас Халзанов снимал драму "Открытие" с участием известных актеров: Донатаса Баниониса, Михаила Кононова, Владимира Ивашова, Жанны Прохоренко и других.
Ирина Печерникова и Виталий Соломин невзлюбили друг друга с первой встречи, и это сказывалось на качестве их игры. Одна из сцен, которая по задумке авторов должна была быть особенно пронзительной, никак не клеилась. Автор сценария к фильму Эдуард Тополь в мемуарах рассказывал, как уговаривал Печерникову взять себя в руки:

В "Открытии" Виталий Соломин столкнулся с настоящей ненавистью партнёрши
Фото: YouTube канал КИНОПАНОРАМА by Скриншот видео YouTube канала КИНОПАНОРАМА, PDM

"Ира, что с вами? Может, послать за коньяком? За кофе?". Но артистка отказалась от помощи. "Ничего не нужно, — ответила она, нервно закуривая. — Просто уберите этого Соломина из кадра, я не могу видеть его перед собой!"

Тогда пошли на хитрость: артистку снимали отдельно и крупным планом, а Тополь занял место Соломина. Он вспоминал:

"Вдруг темные, мягкие, бархатные глаза Печерниковой, расширились, и властным, могучим и даже каким-то втягивающим взглядом вобрали меня в себя. И там, внутри, омыли меня слезами любви, нежности. И оттолкнули, посылая в другую жизнь".

Игра актрисы впечатлила всех, но, увы, все усилия пошли прахом. Плёнка оказалась бракованной, и гениальный дубль так и не попал в картину.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей

В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.

Топ пород собак, которые не любят людей
Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Агата Муцениеце и Никита Кологривый подтвердили краткосрочный роман
Вот на что обращать внимание перед покупкой ласточки
Как неправильные привычки вызывают прыщи и как с этим бороться
Хотите, чтобы ваш перец поспел раньше?
Почему кошки выбирают ночное время для игр и охоты
Магаданская область достигла выполнения целевых показателей по двум направлениям
Испанский теннисист Надаль сыграет в полуфинале турнира в Бостаде
Мясные шарики с сыром: делаются быстро, получаются очень аппетитными
В "Открытии" Виталий Соломин столкнулся с настоящей ненавистью партнёрши
Почему во время беременности появляются растяжки?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников