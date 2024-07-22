Просто уберите этого Соломина: партнёрша актёра так невзлюбила его, что едва не сорвала съёмки фильма

В 1972 году режиссер Барас Халзанов снимал драму "Открытие" с участием известных актеров: Донатаса Баниониса, Михаила Кононова, Владимира Ивашова, Жанны Прохоренко и других.
Ирина Печерникова и Виталий Соломин невзлюбили друг друга с первой встречи, и это сказывалось на качестве их игры. Одна из сцен, которая по задумке авторов должна была быть особенно пронзительной, никак не клеилась. Автор сценария к фильму Эдуард Тополь в мемуарах рассказывал, как уговаривал Печерникову взять себя в руки:
"Ира, что с вами? Может, послать за коньяком? За кофе?". Но артистка отказалась от помощи. "Ничего не нужно, — ответила она, нервно закуривая. — Просто уберите этого Соломина из кадра, я не могу видеть его перед собой!"
Тогда пошли на хитрость: артистку снимали отдельно и крупным планом, а Тополь занял место Соломина. Он вспоминал:
"Вдруг темные, мягкие, бархатные глаза Печерниковой, расширились, и властным, могучим и даже каким-то втягивающим взглядом вобрали меня в себя. И там, внутри, омыли меня слезами любви, нежности. И оттолкнули, посылая в другую жизнь".
Игра актрисы впечатлила всех, но, увы, все усилия пошли прахом. Плёнка оказалась бракованной, и гениальный дубль так и не попал в картину.
В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.