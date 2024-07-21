Актриса Шарлиз Терон исполнит главную роль в триллере о скалолазании от режиссёра "Эвереста" Бальтасара Кормакура

Шарлиз Терон исполнит главную роль в новом триллере от режиссёра "Эвереста"

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Актриса Шарлиз Терон исполнит главную роль в фильме "Вершина" (Apex) — новом триллере о скалолазании, который снимет Бальтасар Кормакур, режиссёр "Эвереста".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Терон исполнит роль скалолазки, за которой начинается охота на "диком" горном маршруте. Проект описывают как смесь из "Молчания ягнят" и "Фри-соло", оскароносного документального фильма об экстремальном альпинизме. Сценарий написал Джереми Роббинс, а производством занимается Netflix.

Сообщается, что Netflix были настолько впечатлены сценарием, что приобрели проект ещё до того, как были закреплены режиссёр и актриса.