Актриса Шарлиз Терон исполнит главную роль в триллере о скалолазании от режиссёра "Эвереста" Бальтасара Кормакура

Актриса Шарлиз Терон исполнит главную роль в фильме "Вершина" (Apex) — новом триллере о скалолазании, который снимет Бальтасар Кормакур, режиссёр "Эвереста".
Терон исполнит роль скалолазки, за которой начинается охота на "диком" горном маршруте. Проект описывают как смесь из "Молчания ягнят" и "Фри-соло", оскароносного документального фильма об экстремальном альпинизме. Сценарий написал Джереми Роббинс, а производством занимается Netflix.
Сообщается, что Netflix были настолько впечатлены сценарием, что приобрели проект ещё до того, как были закреплены режиссёр и актриса.
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