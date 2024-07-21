Как сейчас выглядит Мелис Мутлуч: от капризной маленькой Михримах султан к утончённой красавице

Мелис Мутлуч, сыгравшая Михримах султан в детстве, отказалась от актёрской карьеры

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Мелис Мутлуч — актриса, ставшая известной ещё в детстве благодаря своей роли Михримах султан в сериале "Великолепный век". Сейчас ей 21 год, и она выросла настоящей красавицей.

Фото: YouTube канал ТУРЕЦКИЕ АКТЕРЫ by Скриншот видео YouTube канала ТУРЕЦКИЕ АКТЕРЫ, PDM

Мелис родилась в Стамбуле и с трёх лет начала сниматься в кино по желанию своих родителей. Роль маленькой Михримах султан стала знаковой в её карьере. Девочка идеально сыграла капризную и избалованную дочь Хюррем султан, которая с детства понимала, что стоит выше всех остальных. По задумке сценаристов, Михримах, чьё имя переводится с турецкого как "встреча солнца и луны", была самым любимым ребёнком султана Сулеймана и росла в окружении заботы и любви своих братьев, как роза в саду.

Поклонники с трудом узнают в повзрослевшей Мелис Мутлуч ту самую капризную Михримах султан. Сейчас актриса уже не снимается в кино, ведёт закрытый образ жизни и не мечтает о новых ролях и проектах. Мелис выглядит взрослой и утончённой молодой девушкой.