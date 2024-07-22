Режиссёр "Морбиуса" усомнился, что ему стоило снимать фильм

Даниэль Эспиноса считает, что другой режиссёр снял бы "Морбиуса" лучше

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Даниэль Эспиноса заявил, что ему не стоило снимать фильм "Морбиус". Об этом пишет портал Deadline.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

Постановщик сообщил, что, вероятно, у другого режиссёра получилось бы лучше снять картину.

"Я думаю, что снимать фильм в тандеме с наседающим комитетом невероятно сложно. Поэтому спустя время ко мне пришло понимание, что, возможно, другой режиссёр подошёл бы лучше для "Морбиуса", — заявил Даниэль Эспиноса.

Премьера "Морбиуса" состоялась в 2022 году. По сюжету учёный Майкл Морбиус после неудачного эксперимента становится вампиром. Главную роль в фильме исполнил Джаред Лето.