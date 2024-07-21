В фильме "Дэдпул и Росомаха" мог быть музыкальный номер с Джекманом под песню Элтона Джона

Хью Джекман и Райан Рейнольдс поделились интересными подробностями о ранней версии фильма "Дэдпул и Росомаха". В следующей главе КВМ, которая выйдет на следующей неделе, эти два героя объединятся, чтобы спасти вселенную Marvel.
На пресс-конференции фильма в Лондоне Хью Джекман в шутку сказал:
"Был целый номер с песнями и танцами с раздетым Росомахой".
Хотя это звучит как шутка, Рейнольдс рассказал, что в первоначальном варианте сценария действительно был танцевальный номер с Джекманом под песню Элтона Джона "I Guess That's Why They Call It the Blues".
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.