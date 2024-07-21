Том Круз против Брэда Питта: многолетняя вражда голливудских звёзд обострилась в Великобритании

Вражда Тома Круза и Брэда Питта обострилась из-за нового фильма в Лондоне

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Главные голливудские красавчики 90-х, Том Круз и Брэд Питт, уже 30 лет не могут найти общий язык. Сейчас их конфликт вышел на новый уровень.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал MovinClassic, PDM

Актёры не могут поделить влияние в Великобритании. 60-летний Брэд Питт снимается там в фильме "Формула-1", а 62-летний Том Круз, живущий в Лондоне с 2021 года, считает, что Питт пытается привлечь внимание на его территории. К тому же, Питт работает с продюсером Джерри Брукхаймером и режиссёром Джозефом Косински, которые участвовали в создании фильма "Топ Ган: Мэверик".

"Ходит много разговоров о том, что Брэд собирается повторить успех Тома и заработать миллиард долларов, когда его фильм выйдет в прокат. Это не нравится Тому. Он убеждён, что обладатель "Оскара" Брэд специально наступает ему на пятки", — рассказал инсайдер In Touch Weekly.

Источник утверждает, что Том Круз при каждом удобном случае критикует новый фильм Питта.

Причина их неприязни неизвестна, но актёры терпеть не могут друг друга с момента съёмок культового фильма "Интервью с вампиром". За три десятка лет они так и не смогли найти повод для примирения.