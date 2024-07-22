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Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о будущем компании

Кевин Файги: Marvel снимет сагу о мутантах из "Людей Икс"

0:55
Кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что после выхода фильма "Дэдпул и Росомаха" компания займётся производством саги о мутантах из "Людей Икс". Об этом пишет The Playlist.

Кевин Файги: Marvel снимет сагу о мутантах из "Людей Икс"
Фото: Travail personnel by Coyau, CC BY 3.0

Предположительно, сага завершится к 2032 году.

"Теперь у нас есть персонажи из мира "Людей Икс", к которым раньше у нас не было доступа. Так что это только начало, и каждый последующий фильм после "Дэдпула и Росомахи" будет частью эпохи мутантов, наступившей в киновселенной Marvel", — заявил Кевин Файги.

Напомним, что мировая премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" состоится 26 июля. В России картина выйдет 29 числа. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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