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Фильмы с самыми неожиданными сюжетными поворотами, которые удивят любого: выбор эксперта

Неожиданные финалы: 3 фильма, которые взорвут ваш мозг

1:34
Кино

Кинематограф — прекрасный способ получить яркие впечатления. Кинообозреватель Стивен Холланд составил подборку фильмов с самыми неожиданными сюжетными поворотами, которые поразят даже самого искушённого зрителя.

Неожиданные финалы: 3 фильма, которые взорвут ваш мозг
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Rotten Tomatoes Classic Trailers, PDM

"Игра" (1997)

Николас Ван Ортон, успешный банкир, потерявший интерес к жизни, получает от брата Конрада предложение участвовать в необычной игре. Эта игра полностью меняет его жизнь, превращая её в хаос и подвергая риску всё, чего он достиг. В главных ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн и Дебора Кара Ангер.

"Шестое чувство" (1999)

Детский психолог Малькольм Кроу сталкивается с девятилетним мальчиком по имени Коул, который видит жутких призраков, недоступных для глаз других. Малькольм старается помочь Коулу и неожиданно приближается к раскрытию страшной тайны. В главных ролях: Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл Осмент и Тони Коллетт.

"Остров проклятых" (2010)

Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул отправляются на остров Шаттер, чтобы расследовать исчезновение Рэйчел Соландо, сбежавшей из психиатрической больницы для преступников. В процессе расследования Тедди сталкивается со своими воспоминаниями и снами о погибшей жене Долорес и концлагере. Но почему? В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало и Бен Кингсли, сообщает "Рамблер".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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