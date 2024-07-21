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Было похоже на встречу с королевской семьёй: Райан Рейнольдс рассказал о визите к Мадонне

Райан Рейнольдс рассказал о встрече с Мадонной для лицензирования песни к фильму

0:59
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о своём визите к Мадонне, чтобы получить разрешение на использование её песни "Like a Prayer" в фильме "Дэдпул и Росомаха".

Райан Рейнольдс рассказал о встрече с Мадонной для лицензирования песни к фильму
Фото: flickr.com by Крисвегер, CC BY-SA 2.0

Звезда "Дэдпула" поделился, что вместе с режиссёром Шоном Леви они посетили певицу и попросили у неё разрешения на лицензирование этой песни. Они показали Мадонне раскадровку эпизода, в котором будет звучать "Like a Prayer".

Рейнольдс отметил, что песни Мадонны в принципе не лицензируются, особенно "Like a Prayer", но в данном случае им пошли на уступку. Шон Леви добавил, что у съёмочной группы было ощущение, будто они встретились с королевской семьёй.

Рейнольдс вспоминает, как в шутку спросил одного из членов команды Мадонны, как правильно к ней обращаться при встрече.

"Например, можно ли мне просто сказать "Мадонна"? — вспоминает он. — Типа: "Привет, Мадонна, я Райан"".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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