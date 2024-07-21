Было похоже на встречу с королевской семьёй: Райан Рейнольдс рассказал о визите к Мадонне

Райан Рейнольдс рассказал о встрече с Мадонной для лицензирования песни к фильму

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Райан Рейнольдс рассказал о своём визите к Мадонне, чтобы получить разрешение на использование её песни "Like a Prayer" в фильме "Дэдпул и Росомаха".

Фото: flickr.com by Крисвегер, CC BY-SA 2.0

Звезда "Дэдпула" поделился, что вместе с режиссёром Шоном Леви они посетили певицу и попросили у неё разрешения на лицензирование этой песни. Они показали Мадонне раскадровку эпизода, в котором будет звучать "Like a Prayer".

Рейнольдс отметил, что песни Мадонны в принципе не лицензируются, особенно "Like a Prayer", но в данном случае им пошли на уступку. Шон Леви добавил, что у съёмочной группы было ощущение, будто они встретились с королевской семьёй.

Рейнольдс вспоминает, как в шутку спросил одного из членов команды Мадонны, как правильно к ней обращаться при встрече.