Райан Рейнольдс рассказал, как Мадонна внесла изменения в сценарий фильма "Дэдпул и Росомаха"

Певица Мадонна повлияла на сценарий фильма "Дэдпул и Росомаха"

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Актёр Райан Рейнольдс в подкасте SiriusXM рассказал, что певица Мадонна внесла свой вклад в сценарий фильма "Дэдпул и Росомаха".

Фото: commons.wikimedia.org by chrisweger, CC BY-SA 2.0

По его словам, он и режиссёр Шон Леви встретились с Мадонной, чтобы получить разрешение на использование её песни "Like a Prayer". Рейнольдс отметил, что певица помогла в работе над сценарием и сделала важное замечание, которое было учтено съёмочной группой.

"Мадонна сделала отличное замечание. Боже мой, она посмотрела сценарий и сказала: "Тебе стоит сделать это, это и это в этот момент". И, надо сказать, она попала в точку", — поделился актёр.

Леви сравнил встречу с Мадонной с визитом к членам королевской семьи, а Рейнольдс признался, что общение с певицей стало одним из самых ярких событий в его жизни.