Актёр Карл Урбан раскрыл, когда выйдет финальный сезон "Пацанов"

Актёр Карл Урбан сообщил в соцсетях, что пятый и заключительный сезон супергеройского сериала "Пацаны" выйдет в 2026 году.
Однако точную дату премьеры исполнитель роли Билли Бутчера не назвал. При этом, по словам Карла Урбана, компания Amazon уже приступила к производству спин-оффа проекта под названием "Пацаны: Мексика". В качестве сценариста выступит Гарет Даннет-Алькосер. В прошлом он работал над супергеройской картиной "Синий Жук".
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Эрика Крипке. Создатель "Пацанов" сообщил, что окончание пятого сезона будет "кровавым, грандиозным и зубодробильным".
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