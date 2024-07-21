Актёр Карл Урбан раскрыл, когда выйдет финальный сезон "Пацанов"

Актёр Карл Урбан: пятый сезон "Пацанов" выйдет в 2026 году

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Карл Урбан сообщил в соцсетях, что пятый и заключительный сезон супергеройского сериала "Пацаны" выйдет в 2026 году.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Однако точную дату премьеры исполнитель роли Билли Бутчера не назвал. При этом, по словам Карла Урбана, компания Amazon уже приступила к производству спин-оффа проекта под названием "Пацаны: Мексика". В качестве сценариста выступит Гарет Даннет-Алькосер. В прошлом он работал над супергеройской картиной "Синий Жук".

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Эрика Крипке. Создатель "Пацанов" сообщил, что окончание пятого сезона будет "кровавым, грандиозным и зубодробильным".