Поклонники Ярослава Могильникова обеспокоились эмоциональным состоянием актёра

Звезда "Слова пацана" Ярослав Могильников признался в эмоциональном выгорании

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Исполнитель роли Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Ярослав Могильников признался в эмоциональном выгорании. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Фото: unsplash.com by Mario Calvo, PDM

Актёр рассказал, что в последние несколько дней находится в стрессе.

"Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания. Каждый день я очень напряжён, будто вот-вот и произойдёт внутренний бум", — признался Ярослав Могильников.

По словам актёра, ему хочется только лежать и смотреть в потолок. Он добавил, что из-за плотного графика почти не может позволить себе отдых.

Поклонники обеспокоились эмоциональным состоянием звезды "Слова пацана". Многие из них оставили слова поддержки. Ярослав Могильников поблагодарил поклонников и написал, что это придаёт ему сил.