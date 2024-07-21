Поклонники Ярослава Могильникова обеспокоились эмоциональным состоянием актёра

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Звезда "Слова пацана" Ярослав Могильников признался в эмоциональном выгорании

1:05
Кино

Исполнитель роли Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Ярослав Могильников признался в эмоциональном выгорании. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Звезда "Слова пацана" Ярослав Могильников признался в эмоциональном выгорании
Фото: unsplash.com by Mario Calvo, PDM

Актёр рассказал, что в последние несколько дней находится в стрессе.

"Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания. Каждый день я очень напряжён, будто вот-вот и произойдёт внутренний бум", — признался Ярослав Могильников.

По словам актёра, ему хочется только лежать и смотреть в потолок. Он добавил, что из-за плотного графика почти не может позволить себе отдых.

Поклонники обеспокоились эмоциональным состоянием звезды "Слова пацана". Многие из них оставили слова поддержки. Ярослав Могильников поблагодарил поклонников и написал, что это придаёт ему сил.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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