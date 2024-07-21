Эвелина Бледанс ошарашила зрителей планами оплатить первый секс сына и оскорбила Викторию Боню

Эвелина Бледанс хочет, чтобы её сын потерял девственность с профессионалкой

1:44 Your browser does not support the audio element. Кино

На шоу "Злые языки", в котором Виктория Боня выступает одной из ведущих, Эвелина Блёданс рассказала, как в будущем собирается устраивать личную жизнь своего "особенного" сына Семена, которому сейчас 12 лет.

Фото: YouTube канал Алёна, блин! by Скриншот видео YouTube канала Алёна, блин!, PDM

Эвелина сказала, что считает важным, чтобы у парня был правильный первый сексуальный опыт, но не ожидает, что это произойдёт с обычной девушкой. Наоборот, она думает привести профессионалку, которая всё сделает на уровне, чтобы сформировать у сына положительное отношение к сексу на всю жизнь.

"Все равно должен быть какой-то первый сексуальный опыт у парня. И в моем случае, конечно, я не буду предполагать, что встретится какая-то леди. Я думаю, что я приведу просто женщину, там, девушку, которая как бы все сделает, я ей заплачу за это", — поделилась планами Бледанс.

Боня справедливо заметила, что Блёданс дала прессе жирный инфоповод для громких заголовков в стиле: "Эвелина Бледанс хочет, чтобы Семен потерял девственность…" — начала телеведущая.

"С Викторией Боней", — подхватила Эвелина.

Подписчики Бони не оценили шутку и вступились за её честь и достоинство. Они считают, что слова Блёданс о сексуальном профессионализме в отношении сына были неуместны, особенно когда она добавила Викторию Боню в конце. Многие из фолловеров отметили, что такие заявления о своём ребёнке, сделанные на всю страну, со стороны родителя звучат как минимум неуместно. Они считают, что это пример гиперопеки, которая может навредить ребёнку, ломая его границы и залезая в самую интимную личную сферу.