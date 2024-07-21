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Мария Куликова откровенно о своих "загулах": "Я постоянно срываюсь, особенно в поездках"

Марии Куликовой на пятом десятке всё сложнее сохранять красоту

1:03
Кино

Актриса Мария Куликова, известная по сериалу "Склифосовский", откровенно рассказала о своем образе жизни. У Марии много работы, поэтому она не успевает заботиться о своем здоровье — не остаётся времени на обследования в больницах и занятия спортом.

Марии Куликовой на пятом десятке всё сложнее сохранять красоту
Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось, PDM

Куликова много раз пыталась включить тренировки в свою жизнь, но безуспешно. Впрочем, на пятом десятке физические нагрузки уже могут быть вредны. Также у нее не получается придерживаться правильного питания.

"Я постоянно срываюсь, особенно в поездках. Недавно, например, вернулась из Грузии, где, естественно, уплетала хинкали и хачапури. В общем, беда. Конечно, все эти "загулы" в путешествиях сказываются на внешности. Я, как ответственный человек, всегда стараюсь привести себя в форму к началу съемочного процесса. С возрастом это все сложнее и сложнее. Но я не унываю!" — рассказала Мария Куликова.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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