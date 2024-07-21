Мария Куликова откровенно о своих "загулах": "Я постоянно срываюсь, особенно в поездках"

Марии Куликовой на пятом десятке всё сложнее сохранять красоту

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Куликова, известная по сериалу "Склифосовский", откровенно рассказала о своем образе жизни. У Марии много работы, поэтому она не успевает заботиться о своем здоровье — не остаётся времени на обследования в больницах и занятия спортом.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось, PDM

Куликова много раз пыталась включить тренировки в свою жизнь, но безуспешно. Впрочем, на пятом десятке физические нагрузки уже могут быть вредны. Также у нее не получается придерживаться правильного питания.