Мария Куликова откровенно о своих "загулах": "Я постоянно срываюсь, особенно в поездках"

Актриса Мария Куликова, известная по сериалу "Склифосовский", откровенно рассказала о своем образе жизни. У Марии много работы, поэтому она не успевает заботиться о своем здоровье — не остаётся времени на обследования в больницах и занятия спортом.
Куликова много раз пыталась включить тренировки в свою жизнь, но безуспешно. Впрочем, на пятом десятке физические нагрузки уже могут быть вредны. Также у нее не получается придерживаться правильного питания.
"Я постоянно срываюсь, особенно в поездках. Недавно, например, вернулась из Грузии, где, естественно, уплетала хинкали и хачапури. В общем, беда. Конечно, все эти "загулы" в путешествиях сказываются на внешности. Я, как ответственный человек, всегда стараюсь привести себя в форму к началу съемочного процесса. С возрастом это все сложнее и сложнее. Но я не унываю!" — рассказала Мария Куликова.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.