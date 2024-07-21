Кевин Файги оценил влияние "Дэдпула и Росомахи" на киновселенную Marvel

Кевин Файги: "Дэдпул и Росомаха" сильно повлияет на киновселенную Marvel

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Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что предстоящий фильм "Дэдпул и Росомаха" повлияет на киновселенную компании почти на уровне проекта "Мстители: Война бесконечности". Об этом пишет портал Gizmodo.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Кевин Файги отметил, что если перевести уровень влияния в 10-бальную шкалу, то фильму "Мстители: Финал" он бы присвоил максимальную отметку. В свою очередь, предстоящий проект Шона Леви удостоился бы 7 баллов.

Напомним, что "Дэдпул и Росомаха" выйдет в России 29 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.